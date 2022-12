Au-delà du temps qui passe : à nos âmes éternelles

Et si la mort ne signifiait finalement pas la fin, mais la poursuite du voyage initiatique de l'âme ? A l'heure où le monde tend à se transformer en pièce de théâtre, l'Homme s'applique à se rendre visible en jouant de son pouvoir, de sa beauté et de ses biens matériels, oubliant ainsi que son passage sur terre demeurera pourtant invisible. Il devient pressant de chercher à se préserver de cette pollution égocentrée. La vie n'est pas un jeu de puissance. Même si le chemin du corps finira par se terminer, ce ne sera pas le cas de celui de l'âme, qui constitue la vraie richesse de l'Homme. L'enjeu est désormais de la nourrir via un retour aux valeurs essentielles, de s'enrichir d'expériences pour guider notre âme sur la voie de l'Eternité et de ses multiples incarnations. L'Au-delà questionne, qu'entend-on en évoquant le Paradis Terrestre ou la Vie Eternelle ? N'y aurait-il pas d'autres chemins ? Ouvrez grand votre esprit et embarquez pour le voyage des âmes immortelles.