Lâcher prise. Dire oui à la vie

Savoir abandonner ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers ce qui vient : voilà l'un des aspects essentiels de la vie. Qu'il s'agisse de la codépendance, des émotions négatives, d'un deuil quel qu'il soit, de sa carrière, ou de sa spiritualité, le lâcher-prise permet de passer à une nouvelle étape. Ce merveilleux petit livre regroupe quelques approches permettant de comprendre ce qu'est le lâcher-prise, quels sont les obstacles sur son chemin, ainsi que les moyens qui aident à y parvenir. Il propose divers rituels, notamment pour le divorce, situation ­fréquemment mal vécue. " Mon voeu le plus cher est que cet ouvrage facilite ce chemin vers la liberté pour ceux qui le liront, qu'il les aide à lâcher prise de tout ce qui les limite et les fait souffrir afin que, toujours plus, ils puissent vivre debout. " Rosette Poletti