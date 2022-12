Le langage perdu des plantes. L'importance écologique des plantes médicinales pour la vie sur Terre

L'auteur met en lumière, d'un côté, l'avalanche de produits chimiques relargués dans la nature, sans le savoir, par les consommateurs de médicaments chimiques et de cosmétiques, avec des incidences profondes sur la nature, et par conséquent aussi en retour sur l'être humain (qualité de l'eau, de l'air, des aliments, apparition de nouvelles maladies...). D'un autre côté, ce livre nous montre l'intelligence du vivant, dont l'être humain moderne est déconnecté tandis que cette intelligence, pourtant, fabrique le monde depuis plusieurs milliards d'années, quotidiennement, au coeur d'un dialogue permanent entre tous les êtres. Les plantes et leur langage ont accompagné la création de la vie sur Terre et ont énormément apporté à la vie des premiers êtres humains, notamment dans le domaine de la santé. Mais peu à peu le dialogue s'est rompu et finalement les êtres humains en souffrent, sans en prendre conscience. Cependant, quelque chose est en train de se produire sur l'ensemble de la planète : de plus en plus de personnes aujourd'hui font des démarches de retour à la terre, de soins par les plantes... Une époque se termine, une nouvelle commence... Nos capacités endormies se réveillent naturellement, celles que nous avions encore lorsque nous étions des bébés et des jeunes enfants. Peut-être vous en souvenez-vous ? Pour nous aider, l'auteur nous propose également quelques exercices forts simples à pratiquer. Toutefois, nous pouvons vous le dire : la lecture de ce livre est déjà en elle-même un véritable médicament naturel... Puissions-nous attraper la liane que nous tend l'auteur !