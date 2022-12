Meudon ville expérimentale

L'INCROYABLE EXPERIENCE ARCHITECTURALE DE LA VILLE DE MEUDON De la Compagnie aérostière de Meudon et ses montgolfières de taffetas à la tour électrico-végétale de Marcellin Berthelot ; du plus grand observatoire de son temps au Hangar Y où ont été conçus les premiers dirigeables de l'histoire ; du village Jean Prouvé, utopie architecturale réalisée, aux ensembles Fernand Pouillon imaginés pour offrir le grand luxe au grand nombre : Meudon a toujours été une capitale mondiale de l'audace. Terre d'habitation innovante, terrain de jeu des pionniers de l'air et de l'espace, laboratoire du CNRS en pointe depuis plus d'un siècle, cette cité des rêves demeure un haut lieu de l'innovation où se conçoit le monde de demain. Textes et photographies révèlent l'âme d'un territoire d'avant-garde où se côtoient le visible et l'invisible : labos mystérieux, villas d'architectes visionnaires, édifices de start-up à la conquête du monde, jardins suspendus et méconnus. Un lieu de vie idéal sous les étoiles et au-dessus de la seine.