Le XV de France 2023

Le XV de France toute une histoire, et quelle histoire ! La mienne, comme celle de beaucoup de passionnés, a commencé avec le rendez-vous familial du samedi après-midi et du dimanche lors du tournoi des V nations. On arrêtait tout pour regarder le match du XV de France et cette quête du Grand Chelem. Il y avait surtout un match que mes aïeuls attendaient : c'était le France-Angleterre, Le Crunch ! Et puis il y a eu les tests-matchs, notamment contre les équipes de l'hémisphère Sud avec en prime time les fascinants All Blacks et leur Haka et bien sûr les batailles épiques du Tournoi des Cinq puis Six Nations. La Coupe du monde de rugby est désormais un des principaux événements mondiaux du sport. Au japon en 2019, l'équipe de France a réalisé une très bonne phase de groupe faisant renaître l'espoir d'une victoire finale tant attendue