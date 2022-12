Alliances éternelles Tome 1 : Le nouveau cycle

Catherine Vallin a 34 ans. Elle est mariée et mère d'une petite fille de 3 ans. Apparemment, rien d'exceptionnel, rien de vraiment hors norme pour une humaine. Mais étrangement, elle porte en elle un besoin de magie. Catherine a la sensation d'être différente, pas vraiment à sa place dans ce monde, avec l'impression étrange d'avoir déjà vécu un amour magnifique auprès d'une âme-soeur. En réalité, Catherine a oublié sa vie antérieure. Dans un lointain passé, elle était Enya, première Princesse Gardienne. Mariée à son âme-soeur Liam, leur couple marqua profondément le monde magique. Leur communauté, Les Gardiens, des êtres mi-elfes, mi-fées tous dotés de pouvoirs différents, attendent leur renaissance. C'est mille ans plus tôt qu'Enya et Liam perdirent la vie en bannissant un sorcier noir, Marwan, qui était désireux d'asservir le monde surnaturel et humain. Pourtant, le temps presse, le bannissement des mille ans arrive à son terme, et Marwan reviendra immanquablement. Les âmes-soeurs sont probablement la clé de l'avenir de la communauté magique. Or personne parmi la communauté magique n'a la moindre idée d'où ils sont. En parallèle de notre monde contemporain, Catherine va basculer dans le fantastique puis se découvrir une destinée extraordinaire. Qui n'en rêve pas de nos jours ?