Le Refuge des héritiers Tome 1 : L'Air

La forêt d'Utoh est le refuge de créatures mystérieuses depuis des millénaires. Annabelle Quibem l'ignore lorsqu'elle décide de s'y installer. Jeune femme discrète et solitaire, elle quitte tout pour commencer une nouvelle vie sur cette presqu'île du bout du monde qui l'attire inexplicablement. Pour elle, c'est un retour à la nature, un repli bienfaisant face à un monde avec lequel elle ne s'est jamais sentie vraiment à l'aise. Et pour cause ! Elle n'est pas tout à fait ordinaire... D'ailleurs, est-ce un hasard si ses yeux reflètent avec une telle intensité la lueur dorée caractéristique des habitants de la forêt ? Son arrivée va bouleverser l'équilibre de la forêt d'Utoh. Pour le pire ou le meilleur...