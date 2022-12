Anne-Nerwen et le gardien des talismans

De voyage dans sa chère campagne dordognaise, Anne-Nerwen se ressource au sein du château Neuf, après la perte de son grand amour Lord Kerlilan. Dans ce lieu incroyable, elle réalise un ex-traordinaire voyage dans le temps qui lui permet de le retrouver dans le passé, avant sa disparition. Ainsi, elle vit des moments de rêve qu'elle n'imaginait même pas. Les tensions existantes entre la France et l'Angleterre aux alentours de l'année de son voyage étaient palpables, et la guerre éclata entre les pays. Anne-Nerwen et Gabriel entreprirent une longue évasion qui les conduisit jusqu'en Ecosse, près du lac de Loch Ness. Elle découvrit que son grand amour n'était ni plus ni moins que le gardien des quatre talismans du monde celtique : la lance de Lugh, l'épée de Nuada, le chaudron de Dagda et la pierre de Fal. Contraints de se séparer et de vivre entre deux mondes parallèles afin de protéger l'univers et les talismans, ils se cherchèrent en vain pendant de nombreuses années. Une histoire d'amour et d'époque, pleine de rebondissements et de magie, qui promet non seulement de vous transporter loin, mais de vous amener dans un voyage hors du temps, au coeur de vos rêves les plus secrets.