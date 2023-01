" Il ressentait avec une égale puissance la présence de Dieu et le besoin de tuer. " Prêtre aux Etats-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick Hollmann a commis une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. Vingt ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce ? L'Agent Spécial Michelle Ventura se tourne vers Nicholas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Hollmann, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point ? Entre horreur et sublime, Franck Ollivier, scénariste français rompu aux méthodes américaines, explore la fascination pour le mal dans un thriller remarquable. " Un thriller majeur. Glacé. Implacable. Magistral. " J. C. Grangé