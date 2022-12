1922-2022. Les 100 ans de Lalique à Wingen-sur-Moder

Le centenaire de la célèbre manufacture de Wingen-sur-Moder méritait la sortie de cet ouvrage. Au fil des pages nous pouvons y découvrir les patrons et les ouvriers, l'évolution des techniques de fabrication, des bâtiments et des styles. Nous sommes invités à partager la vie des ateliers, la grande et la petite histoire de cette entreprise emblématique des Vosges du Nord. De nombreuses photos, plans et dessins illustrent et documentent ce livre qui rend hommage à ceux et celles qui, jour après jour, durant quatre générations, ont conçu et produit des oeuvres qui font l'admiration des amateurs du monde entier. Témoin toujours actif et dynamique d'une verrière séculaire, la Manufacture continue à transmettre son savoir-faire ancestral et à cultiver fidèlement dans les oeuvres fabriquées la qualité et l'élégance propres à Lalique.