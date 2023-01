Il n’est sagesse sans folie. La vie singulière de François Englert, Prix Nobel. Chronique en dix épisodes, un prologue et un épilogue

Pendant trois ans, lors de nombreuses rencontres, François Englert a raconté sa vie, une vie qui est un exemple de résilience : de l'ancien "enfant caché" devenu un ado rebelle, au Prix Nobel de Physique resté rebelle, amoureux de poésie, de musique, profondément fraternel et attentif au "bruit et à la fureur" du monde. Dans ce contexte, le livre présente de manière simple et intuitive la compréhension actuelle de la vision scientifique de l'univers et se termine par une belle échappée vers son possible devenir.