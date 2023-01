L'accident de vie. La clef pour construire un scénario

L'accident de vie en fiction est incontournable, que l'on choisisse de le dévoiler, de le dramatiser, ou non. On le retrouve partout car il est la source de tout le processus narratif : histoire / personnage / intrigue / structure / dialogue. Dès qu'on aborde ce mécanisme avec un écrivain, un scénariste ou un producteur, la discussion s'anime rapidement et devient constructive. Il existe une clé pour construire un récit, et elle réside dans l'objet même de tout récit : l'être humain. Dans la vie comme dans la fiction un être se construit sur un accident de vie qui détermine tout le reste de son existence. Qu'il soit positif ou négatif, joyeux ou malheureux, il détermine ce qu'il devra accomplir pour retrouver un nouvel équilibre. Rien d'exceptionnel à cette découverte, sinon qu'elle offre une formidable méthodologie de travail pour créer des histoires et des personnages qui nous ressemblent.