J'avais raison d'y croire

"Je jette un dernier coup d'oeil au ciel bleu. Au loin, un avion y dessine la longue trace blanche de son passage. Puis je m'approche doucement de la porte et pénètre à l'intérieur du véhicule qui m'enlève ma liberté". Noces de soie. Cet anniversaire de mariage que Clément souhaitait romantique tourne au drame. Accusé d'homicide à tort, il doit purger sa peine à la prison de Vannes. Il y rencontre Maxime, un surveillant pénitentiaire qui profite du parloir pour nouer une relation extraconjugale. Jusqu'au jour où cette trahison met sa famille en péril. Ces deux hommes vont se croiser, apprendre à se connaître et découvrir que leurs destins sont liés. Alors, amis ou ennemis ? Un roman à suspense rythmé de rebondissements où les éléments s'emmêlent et se démêlent, et dans lequel l'amour peut jouer des tours...