Les abus gris

Dans ce texte court et ambivalent, Blandine Rinkel raconte un souvenir de ses 20 ans. Un épisode gris où elle s'est sentie abusée, à la fois par l'oeil d'un photographe et par le sien, celui d'une jeune fille qui a intégré le mépris de soi. "Entre l'abus criminel et le consentement net, il y a un monde gris, inconfortable et trouble, dont nous avons parfois peur de parler parce que nous croyons y avoir notre part de responsabilité". La suite se déroule lors d'une discussion inédite avec Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu ! Chatterton, qui apporte son regard masculin et moderne sur ces questions.