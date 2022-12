Des Masqués

Kalt, Direll, Dame Sidoine et Lyard, pour ne citer qu'eux... Ils appartiennent tous à la même citadelle, au même Duché. Pourtant, rien ne les reliait au départ. Fils de marchand, de général, orphelin ou même Duchesse venue d'une contrée lointaine pour maintenir la paix, ils viennent tous d'horizons différents. Ils vont pourtant tous oeuvrer pour le même idéal : vivre dans un monde plus juste, égalitaire et libre. Pour cela, ils vont devoir se battre contre leurs familles, les préjugés et leur destin. Dans le jeu de la scène sociale, ils vont endosser des masques qui leur colleront à la peau. A quel prix parviendront-ils à poser les bases de ce monde pour lequel ils luttent ?