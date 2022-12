La Furie et la Foi

Alors qu'une nouvelle série de braquages a lieu, le capitaine David Chavez est persuadé qu'elle est l'oeuvre du gang qui lui a échappé douze ans plus tôt et a détruit sa carrière. Qui est son leader, Franck Copley ? Pourquoi est-il de retour ? Très vite, David se lance à sa poursuite, mais l'enquête se complique quand des cadavres atrocement mutilés jonchent la piste des braqueurs. Cet ultime affrontement entre David et Franck va prendre un virage inédit et les mener à confronter leurs démons intérieurs...