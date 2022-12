A seulement deux semaines des élections présidentielles, le commandant de gendarmerie Joshua Kennedy ne pensait pas avoir à faire face à un tel crime. Un homme âgé a été retrouvé crucifié la tête en bas à quelques mètres de l'observatoire de Bretagne. L'enquête doit être résolue au plus vite, avant que les médias ne s'en emparent et fassent basculer les résultats dans ce contexte électoral. C'est pourquoi Kennedy est propulsé à la tête d'un groupe hétéroclite, constitué de policiers et de gendarmes, ainsi que d'un jeune criminologue parachuté d'un obscur cabinet ministériel. Entre science et religion, Le Triangle de Pythagore est un thriller haletant qui mènera ses protagonistes aux quatre coins du monde. Joshua Kennedy et son groupe auront fort à faire pour démêler l'écheveau d'une histoire commencée des années plus tôt. Obtiendront-ils les réponses à leurs questions ?