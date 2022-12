Panam Central. Tome 1, Insurrection

Paris, 1993. Dans une uchronie où la Révolution française n'a jamais eu lieu, le Royaume de France, première puissance mondiale, est en proie à de profondes tensions non seulement avec le peuple, mais aussi avec son principal allié, le clergé. Au bord de l'implosion, le monde pourrait être sur le point de basculer. Dans ce Paris en expansion, un capitaine de police amnésique se trouve deux équipiers improvisés : Ricco, jeune métis débrouillard victime du racisme omniprésent et Cat', une fille de la rue qui monnaie ses charmes pour s'en sortir. Ensemble, ils vont être confrontés à une enquête les menant aux organismes les plus secrets et les plus sombres de Panam. Entre complots et combats, sur fond de révolution, les événements finiront par révéler qui sont véritablement nos héros...