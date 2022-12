Justine, mère célibataire approchant la quarantaine, a pour ambition de courir le Marathon de Paris. Notre héroïne poursuit cet objectif en luttant pour mener de front une existence de femme, de mère et de sportive. Il ne s'agit pas d'une énième variante sur la condition féminine, mais du récit d'une belle humanité dans une époque où l'individualisme domine. Et... Tu comptes le garder ? est l'histoire d'un combat dans lequel beaucoup de femmes, et même d'hommes, pourront se reconnaître, voire se retrouver.