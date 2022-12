Des voisins ordinaires

Imaginez un complexe résidentiel dans la campagne d'Oxford. Calme, tranquillité, paix... le paradis. Imaginez un couple parfait, Lana et Roman, qui veulent fuir la vie citadine. Prenez une adorable maison, des voisins charmants, des sourires. La recette du bonheur ? En apparence seulement. Alors pourquoi Lana se sent-elle si mal à l'aise ? Est-ce parce qu'un meurtre a été commis dans leur si belle maison ? Ou est-ce à cause de ce que Lana et Roman ont laissé derrière eux ? Et leurs voisins si charmants ont-ils montré leur vrai visage ? C'est bien connu, l'Enfer n'est jamais loin du Paradis... Vous ne pourrez plus lâcher ce thriller psychologique plein de rebondissements. Les fans de Liane Moriarty et de Lisa Jewel vont adorer ! "Tu parles de nos voisins, là, reprit-il. Tu parles des gens qui vivent à côté. Tu parles de nos amis. Il y a quelque chose qui cloche chez eux. On dirait qu'ils font partie d'une secte de cinglés, ou quelque chose comme ça. Tucker et Ben, et les deux vieillards dans la grande maison. Même Krissy. Tu ne le sens pas ? Il y a quelque chose de bizarre, ici".