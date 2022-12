Enfers. Tome 1

Quand le major Nielsen Holt se relève au centre de la Terre, une surprise l'attend : il n'y a pas qu'un seul Enfer. Les Enfers antiques et médiévaux sont tous là. Un continent de royaumes. N'est-ce pas le signe que Nielsen espérait ? Réussira-t-il à sauver celle qu'il aime ? Gagnera-t-il le trésor de ces terres millénaires, si étranges et pleines de magie ? Il doit accomplir sa mission au pays des morts, à la merci des anciens dieux. Nielsen n'est pas seul. Ses ennemis apportent aux Enfers la trahison et la guerre. Nielsen parviendra-t-il à les vaincre et à gagner la tour sacrée de Babel ? Du Hel scandinave à l'Arallû babylonien, pour la première fois, des aventuriers découvrent les Enfers des autres avant d'affronter le leur. Certains vont mourir, d'autres seront dépouillés et promis à renaître. Une quête extraordinaire commence au pays des démons.