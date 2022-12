Une soirée lourde de conséquences

Il y a plusieurs années que Cassandra Rose a quitté Monopolys, une petite ville en périphérie de La Nouvelle-Orléans, bâtie grâce aux malversations des tout puissants et reposant sur de sombres histoires de magies noires. Six ans après son départ, elle reçoit une invitation troublante, qui la conduit à remettre les pieds dans une ville qu'elle avait juré de laisser derrière elle à jamais. D'abord réticente, elle finit par y voir l'occasion d'oublier pour un temps Luca, son ex-amant. Au cours d'une mystérieuse réception dans un somptueux manoir, elle fera la connaissance de Myster Pennybags, de Minerva Orchid, du Colonel Moutarde et d'autres notables de la ville, plus intrigants les uns que les autres. La soirée promet son lot de rebondissements...