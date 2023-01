À la piscine, Justine !

Quand Marc revient de son cours de natation, il explique à Zoé qu'il y a des vers punaisés aux murs de la piscine ! Des vers ? Des punaises ? Beurk ! Zoé ne veut pas y croire complètement. Ni une ni deux, elle prend ses affaires et se met en route pour la piscine... La rencontre inattendue de la natation et de la poésie Grâce au maître-nageur et à ses consignes pas comme les autres, Justine va plonger dans l'art des rimes et de la poésie. Une façon simple et amusante de comprendre ce que sont les rimes et de s'initier à la poésie. Une histoire rigolote pour envisager la piscine sans stress Dans "A la piscine, Justine ! ", "bouée" rime avec "jouer", "palmes" avec "calme" et "maître-nageur" avec "sans peur" : rien de tel que de jolis mots pour se jeter à l'eau !