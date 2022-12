Jour 1 : Toujours la même musique qui retentit. Les larmes. Les cris. Dieu a créé les armes et la barbarie. Jour 2 : Encore ces pleurs qui se meurent devant tant d'ampleur. Plus d'hiver. Plus d'été. Dieu a créé ce qu'on a réussi à détruire en plusieurs années. Jour 3 : Les saisons s'entremêlent. Il n'en reste plus qu'une : l'étuve. Dieu a créé le Vésuve. Jour 4 : Somnambules, les hommes s'endorment. Dieu a créé le chloroforme. Jour 5 : A l'aide ! Au secours ! Même Dieu ne les entend plus dire "bonjour". Jour 6 : Etre poli et s'taire, dites-vous ? Jour 7 : A quoi ça sert ? Il n'existe déjà plus.