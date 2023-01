Mes bons petits plats à IG Bas

Vous souhaitez adopter une alimentation plus saine tout en continuant à vous faire plaisir ? Découvrez la cuisine à IG (indice glycémique) bas à travers 100 recettes équilibrées et savoureuses ! Salade de pois chiches et persil à la grecque, brochettes de poulet au curry rouge, dhal de lentilles corail, muesli aux fruits secs...