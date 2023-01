Classe des preux chevaliers

Bien à l'abri à l'intérieur des remparts du château, les filles et les garçons de la classe des chevaliers s'entraînent sans relâche. Ils connaissent leurs leçons, et sont déjà de preux chevaliers et chevalières, au courage infaillible. Mais, quand le maître d'armes les emmène hors des remparts pour une classe aventure, les élèves ne sont plus si à l'aise que ça. Surtout quand apparaît... un dragon ! La classe découverte : une expérience excitante et inquiétante à la fois Faire cours dans un nouveau lieu, apprendre à travers de nouvelles activités, vivre loin de chez soi avec sa classe pendant quelques jours... Les classes découvertes donnent lieu à beaucoup de nouveautés que les enfants ont parfois du mal à appréhender. Ce récit, très accessible, les y aide en transposant leurs éventuelles inquiétudes dans l'univers des chevaliers, qu'ils connaissent et apprécient. Une collection pour accompagner l'aventure de la grand école Le récit est agrémenté d'une double page de conseils pratiques conçue en collaboration avec la pédiatre Catherine Gueguen, une référence dans le monde de l'éducation. Cela fait de cette collection une sorte de boîte à outils qui aide les enfants à exprimer leur ressenti sur leurs attentes comme leurs angoisses, afin de mieux les résoudre.