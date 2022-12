L'envol de Myrthille

Myrthille a tout pour être heureuse. Pourtant, elle est incapable de ressentir ce sentiment léger de bonheur auquel son entourage la condamne. De quoi se plaint-elle ? On peut se noyer dans un verre d'eau si l'estime de soi ne donne pas la force de relever la tête. La vie est un chemin fait de rencontres qui nourrissent, dont certaines ne font que traverser notre route. Myrthille va-t-elle saisir ce rendez-vous avec elle-même ? Petit oiseau apeuré et sans envergure, aura-t-elle la force et les ressources pour terrasser ses démons dont le seul but est de lui couper les ailes, la retenir au sol ? Il peut suffire d'un rien pour déployer ses ailes et prendre son envol.