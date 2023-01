Lili, super pompière

Un chaton est coincé dans un arbre. Heureusement, le camion de pompiers arrive sur place. L'héroïque pompière s'élance sur la grande échelle, sous les hourras de la foule... Une pompière, et même une super pompière, dans un camion un peu particulier... Place à l'imagination ! Comme le font tous les enfants dans leurs jeux, cette histoire navigue entre le rêve et la réalité. Le renversement de situation final donnera envie aux lecteurs de relire l'histoire pour en déceler les indices. Une collection pour les athlètes de la lecture Apprendre à lire, c'est du sport ! C'est pourquoi ce livre est conçu en trois parties. D'abord, des jeux pour s'échauffer et se préparer à la lecture, puis l'histoire pour le plaisir de lire, et enfin une comptine détournée pour s'amuser et se récompenser après l'effort.