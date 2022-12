Tout l'art d'Avatar, la voie de l'eau

Découvrez les nouvelles aventures des Na'vi, de Jake Sully et de Neytiri dans cet ouvrage officiel et illustré par plus de 500 documents dévoilés ici pour la première fois : des photographies, des concept arts, jusqu'aux croquis préparatoires réalisés par James Cameron lui-même. Accompagné par des entretiens exclusifs avec tous les artistes qui ont participé à la genèse de ce monde unique, ce livre raconte la minutieuse conception des différents peuples de Pandora, de sa faune et de sa flore luxuriante, mais aussi des armes ou des véhicules des humains... Avec une préface du réalisateur Robert Rodriguez. © 2022 20th Century Studios.