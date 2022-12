Pas de requiem pour Ubuntu. L'Afrique du Sud face aux démons de son passé

En 1994, de retour d'exil après deux décennies d'absence, Matt Xolisi présume que les mentalités ont positivement évolué depuis la fin de l'Apartheid, et que les communautés de son pays, traditionnellement séparées et hostiles les unes aux autres, ne demandent désormais qu'à vivre ensemble dans une solidarité fraternelle. Pourtant, au fil du temps, une série de situations et de faits testent cette foi. Au cours d'une discussion avec son ami Jabu, Matt découvre en lui une profonde amertume. Jabu invite Matt à voyager dans le pays pour connaître les vraies réalités après la prise de pouvoir par l'ANC. C'est au cours de ce voyage que Matt découvre non seulement l'extrême beauté de son pays, mais aussi la source de l'amertume et de l'agressivité de Jabu Il ressent la nécessité et l'urgence de ressusciter les valeurs perdues, les seules à pouvoir libérer le pays et éviter au Pouvoir l'échec des régimes précédents qui parlaient de développement tout en détruisant l'humain.