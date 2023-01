Notre lien quotidien. A la recherche d'une spiritualité paysanne

Reprendre à frais nouveaux notre rapport à notre environnement, à la terre qui nous nourrit, n'est plus une option. Trop de dégradations ont déjà compromis notre avenir commun. Mathieu Yon a fait le choix de s'établir comme maraîcher après des études de philosophie. Sa rencontre avec Simone Weil et sa spiritualité du travail l'a bouleversé au point de le conduire à mettre lui-même les mains dans la terre, goûtant la sagesse qui habite le travail manuel. Loin de propos "hors-sol" , Mathieu Yon réfléchit sur ce qu'il vit et vit du fruit de ses réflexions. Il hume l'air du temps et se laisse pénétrer par les intempéries de notre époque. Il en jaillit une spiritualité de la terre adaptée aux ruraux comme aux citadins. Cette lecture nourrit et appelle à l'estime de nos artisans de la terre qui prennent soin de leurs sillons pour notre santé et notre bien-être. Mathieu Yon est maraîcher bio, philosophe, agriculteur et chroniqueur à Reporterre.