Les Dragons de Paragon Tome 6 : Xavier Campbell

Elle aspire à un avenir meilleur. Trop, c'est trop, la famille d'Avery est encore dans le pétrin. Une fois de plus, elle doit voler au secours des siens. Pendant des années, elle les a fait passer avant tout. C'est décidé, elle fait un dernier truc pour eux, et ensuite, elle prend son envol. Le "truc" ? Trouver un dragon et le ramener ... . Rien que ça ! Une promenade de santé, surtout quand on sait que si un dragon se cache, le débusquer est mission impossible. Pourtant, l'avenir de Paragon en dépend. Il est prisonnier du passé. Pendant des siècles, Xavier a utilisé sa magie de dragon pour protéger son clan de Highlanders, en le maintenant dans un lieu hors de l'espace-temps, coupé du monde moderne. Mais une fée machiavélique l'a capturé, et a effacé de la mémoire de son peuple tout souvenir de son existence. Son refuge, le havre de paix qu'il a construit, est devenu sa prison. En débarquant dans son monde, Avery se rend compte que quelque chose ne va pas. Où est donc le dragon qu'elle recherche ? Elle n'a pas le choix : elle doit se faire embaucher au château. Son séjour s'annonce plus long que prévu. Surtout à cause de l'attirance inexplicable qu'elle ressent pour ce prisonnier exaspérant et arrogant... Peuvent-ils se libérer mutuellement des chaînes qui les lient ?