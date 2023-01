Les Mathématiques expliquées pas à pas - CPGE ECT-2 - Programme 2022

Cet ouvrage est avant tout destiné aux élèves de deuxième année de classe préparatoire ECT. Il pourra également se révéler fort utile aux élèves d'ECG désireux de consolider certaines notions vues en première ou deuxième année de classe préparatoire. Ils pourront par exemple y trouver un complément intéressant sur les séries numériques, les intégrales impropres, les variables aléatoires à densité, et bien d'autres sujets. Suivant une progression classique de deuxième année de classe préparatoire ECT, il contient 9 chapitres, qui se présentent en quatre parties : - L'essentiel du cours. Un résumé concis de tous les résultats et formules à connaître. - Les méthodes indispensables Expliquées de manière très détaillée, illustrées par des exemples, elles fournissent tous les outils pour aborder la résolution des exercices. - Les exercices d'application. De difficultés variables, ils permettent au lecteur de vérifier la bonne assimilation des méthodes. - Les corrections des exercices. Rédigées en détail, elles permettent au lecteur de vérifier ses résultats et d'acquérir les bons réflexes de rédaction. Ainsi, quel que soit votre profil, ce livre vous fournira les outils nécessaires pour réussir votre deuxième année et aborder les concours avec toutes les chances de réussite.