Petit Rockeur. 2 volumes, avec 1 CD audio MP3 [BRAILLE

Dans la famille Dorémi, quand maman dit "allez, hop, on joue de la musique ! " , Sidonie s'assied au piano et Fado se met à chanter. Do, le petit dernier, ne veut rien savoir. - Allez Do, à toi de jouer ! - Je ne m'appelle pas Do, je m'appelle No ! Et c'est un nom qui veut dire NON ! Non, je n'aime pas la musique classique ! Je veux jouer de la guitare électrique ! Devant l'incompréhension de sa famille, Do, euh No part à la recherche de "vrais musiciens" . Petit rockeur est un livre punk pour les petits. Il leur montrera que la musique est diverse et que les goûts et les couleurs, eh ben, ça ne discute pas !