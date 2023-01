Pour comprendre et appréhender la philosophie de terrain. "Philosophie de terrain" : un nombre croissant de philosophes se reconnaissent dans cette expression et la revendiquent pour décrire leur démarche. Sous diverses formes, on mobilise et se réapproprie ce que les sciences humaines et sociales ont thématisé comme des "enquêtes de terrain" . Le collectif PhilosoField publie un Manifeste pour une philosophie de terrain, porteur d'un témoignage comme d'un engagement : témoignage de l'ouverture et de la créativité de cette frange de la philosophie contemporaine ; engagement en faveur des dynamiques collectives qui questionnent et renouvellent la manière dont les savoirs sont produits. Ce n'est donc pas un manifeste "coup de poing" , mais plutôt un élargissement des possibles, qui soutient certaines prises de position alternatives voire subversives, et délimite ainsi un espace d'émancipation et d'inventivité.