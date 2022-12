Les opposés s'attirent lorsque des partenaires commerciaux givrés deviennent de faux petits amis dans cette romance gay de Noël ! Après qu'une urgence oblige Ashton Sellers à quitter son appartement, tout ce qu'il veut pour Noël, c'est un nouveau brillant à lèvres, ne plus avoir de contact avec sa famille abusive et un endroit où rester pour les vacances. Voilà pourquoi son associé l'héberge, à contrecoeur. Walker est un vieux grincheux qui n'a aucun sens de l'humour, mais il a une maison chaleureuse avec quatre chiens adorables et de la nourriture délicieuse sur la table. S'il s'avère que Walker est secrètement doux avec un côté tendre et un corps sexy sous son interminable défilé de chemises de golf ? Super, bien, cool. Et si Walker veut qu'Ashton fasse semblant d'être son petit ami pour le mariage de sa soeur sur le thème de Noël ? Génial, incroyable. Walker pourrait-il être le refuge dont Ashton a manqué dans son enfance ? Pourraient-ils tomber amoureux pour de vrai ? Mais lorsqu'Ashton découvre un douloureux événement dans le passé de Walker, la situation le frappe de plein fouet. Alors que les cloches ne tintinnabulent plus et que la neige s'installe, Ashton sera-t-il capable de pardonner à Walker, ou leur relation sera-t-elle terminée avant même d'avoir vraiment commencé ? Monsieur Jingle Bells est un conte de Noël gay de Leta Blake qui contient de la proximité forcée, des opposés qui s'attirent, des faux petits amis, une romance de bureau, des scènes torrides et un happy end délicieux. Il se déroule dans l'univers de Monsieur Christmas, qui a débuté avec Monsieur Frosty, mais peut être lu de façon autonome.