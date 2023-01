Consommez moins, consommez mieux. Cahier d’activités pour passer à l’action

Un cahier à remplir soi-même, riche de 60 actions faciles pour repenser, pas à pas, sa consommation, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Un petit cahier pratique et ludique bourré d'infos et d'exercices, avec 60 actions concrètes pour consommer moins, donc mieux, pour notre plus grand bien et celui de la planète : alimentation, vêtements, produits d'hygiène et pour la maison, mobilité, énergie, pratiques numériques... Prêt à relever le défi de l'écologie au quotidien ? C'est parti !