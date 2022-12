Hidden Species Tome 1 : Mon coup d'un soir avec un démon

Je travaille pour Lucifer. Mais ce n'est pas aussi cool et satanique que cela paraisse. La vérité, c'est que je suis un assistant administratif qui a postulé pour un emploi qui semblait intéressant et qui se retrouve à travailler pour le Gouvernement de la Communauté des Espèces. Je suis le seul humain du bureau, et pour faire simple, je maintiens l'ordre dans une équipe de démons et métamorphes turbulents. Je passe aussi beaucoup de temps à éviter Gideon Bailey, le démon avec qui j'ai passé une nuit, juste avant d'accepter ce boulot. Il me déteste, et j'aimerais vraiment éviter d'être assassiné. Mais on m'a offert une promotion qui m'oblige à travailler avec lui, alors, il va falloir qu'on s'y fasse tous les deux. De plus, des gens disparaissent. Des personnes enceintes. Et à ce qu'il parait, quelqu'un s'adonne à des expériences génétiques. Mettre un terme à tout cela est plus important que la tension sexuelle que Gideon et moi-même tentons d'ignorer, n'est-ce pas ? Bonus : Mon flirt pas si ordinaire de noël