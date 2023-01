Découvrez les vertus du persil

Découvrez les incroyables vertus du persil, utile en cuisine, mais pas que ! Amusez-vous à demander autour de vous : "quelle est l'herbe aromatique que vous utilisez le plus dans votre cuisine ? " et vous vous verrez que bon nombre de personnes vous répondront : "le persil" . Maintenant, si vous leur demandez : "l'utilisez-vous dans votre salle de bain, ou comme remède naturel ? " , il est fort à parier que la plupart vous regarderont de façon dubitative. Car en effet, si beaucoup l'apprécient pour son goût agréable ou son côté décoratif, rares sont ceux qui savent que, quelle que soit sa forme, le persil est un véritable concentré d'oligoéléments et de vitamines, et que par conséquent, il est le partenaire santé et beauté idéal. Cet ouvrage a pour but de vous emmener dans l'univers de ce condiment en vous dévoilant son histoire, ses caractéristiques, sa composition mais aussi en vous expliquant comment le cultiver, l'utiliser et le conserver. Basé en Gironde, Virginie Saliceti Vartanian est auteure spécialisée en nutrition. Elle est l'auteur de nombreux livres aux Editions Alpen : le jeûne intermittent, J'arrête la viande en 15 jours ou encore Le régime cétogène.