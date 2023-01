Le nouveau one shot de Ana C. Sanchez Suite à un malaise cardiaque en plein match, Dani voit sa carrière de joueuse de tennis prendre brusquement fin. Fragilisée par sa santé, mais également par la relation avec sa mère qui n'arrive pas à accepter la situation, elle vient se reposer dans un petit village en bord de mer. C'est là qu'elle fait la rencontre de Blanca, une jeune fille passionnée d'astronomie, qui lui fera découvrir l'immensité du ciel étoilé et des possibilités qui s'offrent devant elle... Vous aviez déjà pu découvrir les talents de Ana C. Sanchez avec Alter Ego, son premier one shot. Son deuxième titre, Sirius vous fait découvrir une belle histoire d'amour pleine d'humanité, de tendresse et d'espoir. Un manga qui vous emportera le temps de la lecture dans la chaleur d'un été espagnol.