Fille de nomades. Une enfance en Mongolie au bord du lac Khuvsgul

Tsaïvane vit avec ses parents dans la région du Lac Khuvsgul, dans le nord de la Mongolie. Fille de nomades, elle passe l'été et l'automne pieds nus à jouer avec ses copains et à s'occuper du bétail avec son papa, sous le regard tendre de sa maman. Tsaïvane apprend à monter à cheval et joue de mauvais tours parfois au bélier. Elle aime la nature et les animaux. Mais son plus grand rêve... est d'aller à l'école ! La vie d'une petite fille mongole racontée par sa fille !