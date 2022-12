Kunigo. Le livre coopératif

Ce livre est né grâce à l'implication de plus de 500 participants à un concours d'écriture ouvert à tous les auteurs francophones. Parmi les 900 textes reçus pour raconter les 24 illustrations d'Anaïs Verdier un jury de 16 personnes a sélectionné 24 auteurs qui partagent avec vous dans ce livre des textes de styles variés et surprenants pour aller à la rencontre de multiples animaux et de personnages remplis d'astuces, de rêves et de secrets. Découvrez des histoires qui aident les enfants à dépasser leurs peurs, des récits qui promeuvent l'entraide, encouragent l'ouverture d'esprit et participent à développer sa confiance en soi et en l'avenir. Ce livre est destiné aux enfants de 3 à 10 ans curieux et passionnés. Rejoignez Kunigo : Après l'avoir lu, devenez aussi un des auteurs du livre coopératif avec les deux illustrations bonus à raconter. Allez plus loin avec des fiches d'activités, des jeux à découvrir et une chanson. En résumé Kunigo c'est : - un livre pour les enfants âgés de 3 à 10 ans - une boîte à outils avec les 7 activités à réaliser en famille avec le livre en support - une édition de qualité (grand format 28/28, couverture rigide, papier épais, impression offset) - un livre fabriqué en France avec un papier respectueux de l'environnement - un livre composé de 24 histoires de 24 auteurs différents de France et de Belgique et 26 illustrations de pleine page qui sont des reproductions de peinture - de nombreux univers à découvrir et des styles d'écriture variés - des histoires d'aventure, de voyage, de tendresse, de rencontre, de magie, de secret... - un éloge à l'enfance et à la nature - de très bons moments à partager