Cet ouvrage approche la question de l'identité de Dieu en analysant des textes choisis de l'évangile selon Jean. Ce dernier est connu comme une des sources majeures de la théologie chrétienne et en particulier de la vision trinitaire de Dieu. "Dieu d'après Jésus" se penche en particulier sur la vision de l'identité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le discours d'adieu prononcé par Jésus avant sa crucifixion et sa mort dans cet évangile. Les passages choisis sont situés le contexte d'époque, dans la construction de l'évangile et dans la scène d'adieu. Ils sont analysés de manière détaillée dans leur construction, leur sens et leur théologie, puis une synthèse et une conclusion rassemblent les éléments théologiques principaux à retenir des passages concernés. Cet ouvrage est adapté de la thèse doctorale de l'auteur à l'Université de Fribourg.