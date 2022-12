Allan Nogaret de Quercy Tome 2 : Le Gentleman Bar. Edition

Lorsque qu'Allan Nogaret de Quercy découvre un jeune homme assassiné devant sa boutique, il en est vivement choqué. S'apercevoir qu'il l'a déjà croisé, dans un lieu réprouvé par les bonnes moeurs et la société, en est un autre. Le Gentleman Bar, un café fréquenté par les invertis, est-il au coeur de cette histoire ? Inquiet que sa vie privée soit révélée et révolté par ce meurtre infâme, Allan ne peut s'empêcher de se mêler de l'affaire. Un deuxième assassinat, puis un troisième, conforte sa résolution. Cette fois-ci, il peut compter sur l'aide du sergent Marceau Aulnay, cet homme qu'il apprend à connaître et qui réveille en lui des désirs qu'il croyait enfoui au fond de lui. Déterminé, Allan prend des risques, lesquels pourraient avoir de graves conséquences. L'assassin lui échappe et le menace. Le mystère s'épaissit. Qui est-il ? Quel est le mobile ? Au fil des pistes qu'il suit et des évènements qui s'enchaînent, c'est sa vie qui s'en retrouve bouleversée.