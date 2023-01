Dynasties, 5 : Dynasties -5- Un éclat flamboyant

Catalina Baylor est issue d'une famille puissante qui gère une société de détectives privés. La renommée de la jeune femme, qui possède des dons extraordinaires, est telle qu'on lui propose un nouvel emploi d'importance consistant à contrôler toutes les violations de lois magiques de l'Etat du Texas. Un projet des plus intéressants. Or, ce genre de travail induit bien des risques... Pourtant, elle accepte en dépit du danger qui, désormais, les menace, elle et ses proches. Et la maison Baylor est en effet bientôt attaquée par d'horribles créatures. Catalina n'a alors d'autre choix que de demander l'aide du ténébreux Alessandro Sagredo...