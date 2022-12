Honte du corps ou gloire du corps ? La honte corporelle d'après la Théologie du corps de s. Jean-Paul II

Et si c'était une bonne chose de pouvoir ressentir de la honte au sujet de son corps ? Formulée ainsi, la question ressemble à une provocation malvenue. Il se pourrait toutefois que nous soit offert à travers cette expérience déplaisante un véritable atout. La Théologie du corps de saint Jean-Paul II conduit de fait à saisir que la honte qui survient pour Adam et Eve au troisième chapitre de la Genèse est susceptible de servir notre édification et notre épanouissement authentiques - rien moins que cela. A partir de là, au lieu de chercher à s'en débarrasser au plus vite et à mauvais escient, il conviendrait plutôt de l'accueillir pour ce qu'elle est, et d'apprendre à lui permettre de jouer son rôle pour notre bien véritable !