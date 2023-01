Nous voilà tralala !

Un garçon sort de chez lui avec sa flûte et son ours en peluche. Il chemine à travers le village et le bois en demandant à chacun : " Tu viens ? " . Enfants et animaux se joignent à la fête un par un, jouant de différents instruments, chantant et dansant sur un air entraînant. " Dzin dzin tralala, nous voilà ! " Mais l'orage arrive... Rataplan rataplan, vite, il faut rentrer !