50 fiches pratiques pour intégrer Sciences-Po Paris

Vous rêvez d'intégrer Sciences-Po Paris et vous vous voulez faire la différence ? Vous avez peu de temps pour vous préparer et vous manquez d'informations ? Ces fiches thématiques apportent des réponses simples et rapidesà toutes vos questions. Cet ouvrage aborde les points essentiels du concours : - Comment s'inscrire à Sciences-Po sur Parcoursup ? - Quels campus choisir ? - Comment mettre en valeur son parcours académique ? - Comment rédiger une lettre de motivation ? - Que dire sur le parcours civique et l'engagement citoyen ? - Comment se préparer au commentaire d'images ? - Comment répondre aux questions du jury ? S'adressant aux élèves qui veulent préparer Sciences-Po, ce livre donne toutes les clés pour se démarquer et réussir. Fréderique Di Besso est diplômée de Sciences-Po Paris et universitaire. Depuis plus de 10 ans, elle exerce comme consultante en recrutement auprès de grandes écoles.