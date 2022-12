Safe Haven Tome 2 : L'ultime révolution

Nous avons quitté Maxine en fâcheuse posture, une jeune femme impétueuse dans un monde injuste, où un obscurantisme religieux dresse les hommes contre les femmes, après avoir découvert que la population de l'île était la proie d'une "malédiction" selon laquelle chaque habitant reste prisonnier de son âge pour l'éternité. Alors qu'elle et ses amis viennent de fuir Grallaë, complètement détruit par la Flotte Gouvernale, Maxine n'a d'autre choix que de suivre le Capitaine Jack Swi re et ses hommes, ne sachant pas si elle doit faire con ance à ce Pirate terriblement fascinant. Et pendant ce temps-là, à la Capitale, l'Amiral Cunning rentre, auréolé du succès de sa dernière victoire...