Ecoles d'ingenieurs

Avec les écoles d'ingénieurs, vous explorerez une filière caractérisée par : - Les sciences, les technologies et l'innovation, au coeur dans nos sociétés : énergie, transports, santé, intelligence artificielle, numérique, télécommunications... - Des voies d'accès diversifiées (après le bac, après une prépa ou en admissions parallèles) et des aides à la réussite (mise à niveau, tutorat...) - Une préparation à la vie professionnelle : projets de groupe, stages, ouverture à l'international, introduction à l'entrepreneuriat, accès à une junior-entreprise - Des débouchés dans de nombreux secteurs, sur des fonctions variées (recherche et développement, production, technico-commercial...) et sur tout le territoire - Un marché de l'emploi porteur malgré la crise, avec des mobilités possibles